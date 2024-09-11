Ян Непомнящий ответил на вопрос о желании сменить спортивное гражданство

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что не планирует менять спортивное гражданство.

«Нет, но мне очень много раз предлагали, особенно начиная с 2022 года, скажем так, разные страны. Но мне нравится играть за Россию», — сказал Непомнящий на YouTube-канале «Влад Агонов».

Ранее Непомнящий потерял четыре позиции в обновлённом рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Он опустился с пятого места на девятое. Об этом сообщается на официальном сайте организации. На счету Непомнящего 2755 очков. Лидер рейтинга — норвежец Магнус Карлсен (2832). Второе место занимает американец Хикару Накамура (2802), тройку лидеров замыкает Фабиано Каруана (2798) из США. Действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь (2736) опустился на 15-ю строчку.