«Открыл термос, налил чайку, хлебнул». Ян Непомнящий — о ритуале во время партий

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал о своём ритуале во время партий.

«Допустим, соперник сделал ход… и первое желание — сделать ход и пойти дальше. Вместо этого — сел, записал, открыл термос, налил чайку, хлебнул, и, в принципе, первое желание сделать ход, оно пропадает, как бы притупляется, и уже можно, в принципе, подумать, взвесить за и против. Иногда это действительно помогает», — сказал Непомнящий на YouTube-канале «Влад Агонов».

Ранее Непомнящий потерял четыре позиции в обновлённом рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Он опустился с пятого места на девятое. Об этом сообщается на официальном сайте организации. На счету Непомнящего 2755 очков. Лидер рейтинга — норвежец Магнус Карлсен (2832).