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«Иногда две недели полная неразбериха». Непомнящий — об адаптации к часовым поясам

«Иногда две недели полная неразбериха». Непомнящий — об адаптации к часовым поясам
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, как не него влияет джетлаг и сколько ему необходимо времени на адаптацию к часовым поясам.

«На западе это всё проще происходит. Честно говоря, мне обычно хватает два-три дня (на адаптацию), а вот когда возвращаешься, то где-то неделю, иногда две недели у меня просто полная неразбериха со сном», — сказал Непомнящий на YouTube-канале «Влад Агонов».

Ранее Ян Непомнящий рассказал о своём ритуале во время партий, а также ответил на вопрос о желании сменить спортивное гражданство, заявив, что не планирует ничего менять.

В обновлённом рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Непомнящий потерял четыре позиции, опустившись на девятое место. На счету россиянина 2755 очков. Лидер рейтинга — норвежец Магнус Карлсен (2832).

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