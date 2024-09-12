Ян Непомнящий высказался об использовании интуиции во время выбора хода

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался об использовании интуиции при выборе хода во время игры.

«Когда ты бросаешь первый взгляд на позицию, неважно, играешь ты партию или просто смотришь, ты начинаешь сомневаться. У тебя генерируется какой-то пул ходов, из которого ты будешь выбирать… и чаще всего среди первых ходов оказывается сильнейший», — сказал Непомнящий на YouTube-канале «Влад Агонов».

Ранее Ян Непомнящий рассказал о своём ритуале во время партий, а также ответил на вопрос о желании сменить спортивное гражданство, заявив, что не планирует ничего менять.

В обновлённом рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Непомнящий потерял четыре позиции, опустившись на девятое место. На счету россиянина 2755 очков. Лидер рейтинга — норвежец Магнус Карлсен (2832).