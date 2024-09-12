Юлия Ефимова заявила, что не планирует завершать карьеру в конце этого года

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова высказалась о планах на будущее.

«Есть некоторые ситуации, которые перенесли мои дальнейшие выступления, поэтому будем думать дальше. Перенесли на более позднее время», — сказала Ефимова в интервью «РИА Новости».

Напомним, в июне 2024-го Юлия Ефимова получила нейтральный статус, который позволял ей отобраться на ОИ-2024 в Париже (Франция). Ради выполнения олимпийского норматива Ефимова принимала участие в национальном чемпионате Багамских островов, однако показать необходимый результат ей не удалось. Ранее Ефимова рассказала, что планирует завершить карьеру в конце этого года.