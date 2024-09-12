Трёхкратный чемпион НФЛ случайно включил онлайн-трансляцию во время занятия сексом

Бывший игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ) Шэннон Шарп случайно включил прямую трансляцию в социальных сетях во время полового акта.

В полутораминутном видео слышны стоны женщины, на котором не видно Шарпа или каких-либо других лиц. В какой-то момент анонимный голос произносит имя бывшего спортсмена. Шарп утверждает, что его аккаунт в соцсети был взломан.

56-летний Шарп отыграл 14 сезонов в НФЛ, в основном за клуб «Денвер Бронкс». Он считается одним из величайших тайт-эндов всех времен, занимает третье место по приёмам в тайт-энде, приёмным ярдам и тачдаунам, трижды становился обладателем Суперкубка. В данный момент экс-футболист работает экспертом на американском телевидении (телеканал ESPN).