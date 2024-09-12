Австралия запустит программу поиска талантов к домашней Олимпиаде-2032

В Австралии в октябре запустят программу по поиску талантов среди спортсменов в сборную к домашней Олимпиаде-2032 в Брисбене. Об этом сообщили в Inside the Games.

За восемь лет до начала летних Игр планируется подготовить спортсменов, которые способны принести стране медали. Участие в программе могут принять австралийцы в возрасте от 12 до 23 лет, при этом опыт занятий спортом не играет роли. В проекте задействованы Австралийский институт спорта (AIS), государственные учреждения, а также представители более 40 основных видов спорта. Поиск талантов будет проходить также в неолимпийских видах спорта для поиска скрытого потенциала. Программа рассчитана также для улучшения результатов на Паралимпийских играх 2032 года.

Летняя Олимпиада в Брисбене пройдёт с 23 июля по 8 августа 2032 года.