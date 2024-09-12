Якоб Ингебригтсен может принять участие в Копенгагенском полумарафоне — Citius Mag

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен может принять участие в полумарафоне в Копенгагене. Об этом в социальных сетях сообщило издание Citius Мag.

Там отметили, что информация носит неофициальный характер. Предполагается, что бегун отправится в столицу Дании после финала Бриллиантовой лиги, которая состоится в Брюсселе 13 сентября. В то же время издание Friidrett1 в социальных сетях отметило, что в случае участия в полумарафоне Ингебригтсен может побить мировой рекорд на этой дистанции.

Ранее норвежец Якоб Ингебригтсен побил мировой рекорд более чем на три секунды в беге на 3000 метров на соревнованиях «Бриллиантовая лига». Напомним, на Олимпиаде-2024 основной фаворит соревнований — Ингебригтсен — остался без медали в этой дисциплине. Он финишировал лишь четвёртым (3.28,24).