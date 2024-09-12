Ярослава Магучих рассказала, когда наступил переломный момент в её карьере

Украинская легкоатлетка, чемпионка Олимпиады-2024 Ярослава Магучих рассказала о решающем моменте в карьере, который случился на ЧМ-2019 в Дохе (Катар). Тогда украинка стала второй, проиграв россиянке Марии Ласицкене, хотя обе спортсменки достигли отметки 2,04 метра. Но Ласицкене преодолела эту высоту с первой попытки.

«Я подумала: «Всё возможно». В глубине души я знала, что однажды достигну мирового рекорда.

Что дальше? Продолжать завоёвывать медали и попробовать стать двукратной олимпийской чемпионкой», — приводит слова Магучих Relevo.

22-летняя Магучих является мировой рекордсменкой в прыжках в высоту. В 2024 году ей покорилась высота 2,10 м. В 2023 году Ярослава впервые стала чемпионкой мира, в Токио-2020 она была бронзовым призёром.