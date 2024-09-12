Ярослава Магучих: у меня есть возможность побить собственный мировой рекорд

Украинская легкоатлетка, чемпионка Олимпийских игр 2024 года Ярослава Магучих рассказала о планах побить собственное достижение в прыжках в высоту. В 2024 году ей покорилась высота 2,10 метра.

«У меня есть возможность [побить собственный мировой рекорд], если погода будет хорошей. Я перезарядила батарейки», — приводит слова спортсменки Relevo.

В 2023 году Ярослава впервые стала чемпионкой мира, в Токио-2020 она была бронзовым призёром. Уже на Играх-2024 в Париже спортсменка завоевала золото.

Ранее бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, выступающая за Кипр, прокомментировала неоднозначные комментарии украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих. Ранее Магучих заявила, что не будет контактировать с Еленой, назвав её «пророссийской» и добавив, что она ей «патлы повырывает».