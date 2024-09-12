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Тадей Погачар: «Тур де Франс» — это конечная цель в велоспорте

Тадей Погачар: «Тур де Франс» — это конечная цель в велоспорте
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Словенский велогонщик призёр Олимпиады-2020 Тадей Погачар высказался о престижной супермногодневке «Тур де Франс», в которой он трижды становился победителем.

«Когда я был моложе, то никогда не думал, что смогу выиграть этап «Тур де Франс». После того как я выиграл первую супермногодневку, всё остальное стало более или менее приятным бонусом. Потому что «Тур де Франс» — это конечная цель в велоспорте.

Я участвую в гонках просто для того, чтобы получать удовольствие, не обязываю себя побеждать и соревнуюсь с холодной головой», — приводит слова Погачара CNN Sport.

25-летний Погачар — самый молодой велогонщик, трижды выигрывавший «Тур де Франс». Он также является самым юным победителем французской супермногодневки после Второй мировой войны.

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