«Его победы на «Тур де Франс» раззадорили меня». Погачар — о соперничестве с Вингегором

Словенский велогонщик трёхкратный чемпион супермногодневки «Тур де Франс» Тадей Погачар рассказал о соперничестве с датчанином Йонасом Вингегором.

«Йонас дважды становился победителем «Тур де Франс», и это ещё больше раззадорило меня и придало мне большую мотивацию. Я думаю, что мы в лучших командах и среди лучших гонщиков. Мы подталкиваем друг друга к пределу. Думаю, у нас у всех хорошие отношения друг с другом, но, когда дело доходит до соревнований, мы всегда хотим победить друг друга и просто выйти на новый уровень», — приводит слова Погачара CNN Sport.

25-летний Погачар — самый молодой велогонщик, трижды выигрывавший «Тур де Франс». Он также является самым юным победителем французской супермногодневки после Второй мировой войны.