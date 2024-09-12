Инал Тасоев: Путин сказал, чтобы мы сами решали — ехать на ОИ или нет. Куда вы ещё лезете?

Российский дзюдоист чемпион мира 2023 года Инал Тасоев высказался о тех, кто выступал против поездки россиян на Олимпиаду в нейтральном статусе. Он упомянул слова президента Владимира Путина, который заявил, что право выбора должно остаться у самих спортсменов.

«Ситуация, когда президент нашей страны сказал, пускай ребята [спортсмены] сами решают. Если они хотят выступать, пускай едут и выступают. Не понимаю, зачем ещё что-то говорить? Были просто многие люди, которые говорили, что они не хотят, чтобы мы ехали. Он сказал, что можно. Куда вы ещё лезете? Это как по-осетински: старший сказал, а с ним никто не спорит», — сказал Тасоев в интервью на YouTube-канале Main Event Podcast.

Олимпиада-2024 проходила с 26 июля по 11 августа. Инал Тасоев не получил приглашения от МОК.