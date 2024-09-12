Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гроссмейстер Сергей Карякин стал сенатором от парламента Крыма

Гроссмейстер Сергей Карякин стал сенатором от парламента Крыма
Аудио-версия:
Комментарии

Претендент на звание чемпиона мира 2016 года, 34-летний российский гроссмейстер Сергей Карякин стал сенатором от парламента Республики Крым, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Карякин родом из Симферополя (Крымская область). В частности, депутаты проголосовали за наделение Карякина полномочиями сенатора от государственного совета республики и следующим своим решением досрочно прекратили его полномочия депутата. Бывший сенатор Крыма Сергей Цеков сложил свои полномочия в связи с избранием депутатом крымского парламента нового созыва.

Выборы в парламент Крыма третьего созыва прошли с 6 по 8 сентября. По их итогам «Единая Россия» получила 68 мандатов, ЛДПР и КПРФ по три, «Справедливая Россия — За правду» – один. Таким образом, партия «Единая Россия» сформировала в новом созыве большинство.

Материалы по теме
Сергей Карякин показал свой уровень на «Шахматных звёздах». Ситуация угрожающая?
Сергей Карякин показал свой уровень на «Шахматных звёздах». Ситуация угрожающая?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android