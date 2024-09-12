Гроссмейстер Сергей Карякин стал сенатором от парламента Крыма

Претендент на звание чемпиона мира 2016 года, 34-летний российский гроссмейстер Сергей Карякин стал сенатором от парламента Республики Крым, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Карякин родом из Симферополя (Крымская область). В частности, депутаты проголосовали за наделение Карякина полномочиями сенатора от государственного совета республики и следующим своим решением досрочно прекратили его полномочия депутата. Бывший сенатор Крыма Сергей Цеков сложил свои полномочия в связи с избранием депутатом крымского парламента нового созыва.

Выборы в парламент Крыма третьего созыва прошли с 6 по 8 сентября. По их итогам «Единая Россия» получила 68 мандатов, ЛДПР и КПРФ по три, «Справедливая Россия — За правду» – один. Таким образом, партия «Единая Россия» сформировала в новом созыве большинство.