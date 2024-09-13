Регбисты «Красного Яра» посетили летний ЧР по биатлону

Регбисты «Красного Яра» посетили летний Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону. Биатлонная гонка, которая состоялась 12 сентября в Красноярске, прошла накануне полуфинальной серии PARI чемпионата России.

Фото: РК «Красный яр»

«Продолжается подготовка регбистов «Красного Яра» к полуфинальному матчу. Упорная, кропотливая работа в тренажёрном зале и на поле, но нужен и отдых. И прежде всего психологический. Регбисты «КЯ» нашли время и посетили одну из гонок чемпионата России по биатлону. Легионеры из ЮАР смотрели биатлон первый раз в жизни. Разгрузились и теперь опять за работу», — написала пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.

В 1/2 финала представители Красноярска сразятся с РК «Стрела-Ак Барс» (Казань). Первый полуфинал пройдёт 15 сентября (12:30) на стадионе «Красный Яр». Второй полуфинал пройдёт 21 сентября на стадионе «Тулпар» в Казани.