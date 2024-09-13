Сидни Маклафлин — об ОИ-2028: очень хочу ощутить атмосферу олимпийского Лос-Анджелеса

Трёхкратная победительница Олимпийских игр и чемпионатов мира американская легкоатлетка Сидни Маклафлин поделилась ожиданиями от домашней Олимпиады, которая в 2028 году пройдёт в Лос-Анджелесе.

«Лос-Анджелес является моим родным городом и городом-хозяином Олимпийских игр 2028 года. Я определённо хочу там быть. Атмосфера в Париже была неописуемой. Очень хочу ощутить её и в Лос-Анджелесе», — приводит слова Маклафлин Inside the Games со ссылкой на оргкомитет Бриллиантовой лиги.

Напомним, с 13 по 14 сентября в Брюсселе (Бельгия) пройдёт финал Бриллиантовой лиги. Ранее стало известно, что в соревнованиях не примут участия американец Грант Холлоуэй и норвежец Карстен Вархольм. В то же время украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих заявила о желании установить новый мировой рекорд.