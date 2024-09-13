Эстония отказалась играть с Беларусью в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу

Сборная Эстонии отказалась играть со сборной Беларуси в 1/4 финала Суперфинала Евролиги по пляжному футболу. Об этом сообщила пресс-служба Эстонского футбольного союза (ЭФС). Встреча должна была пройти сегодня (13:45 мск).

За отказ выходить на поле эстонцам засчитали техническое поражение, а Беларусь, таким образом, вышла в полуфинал. Следующий соперник команды станет известен также сегодня. Им станет победитель встречи между Швейцарией и Португалией.

Ранее на пути к стадии плей-офф белорусские пляжники одержали три победы в групповом этапе. Беларусь оказалась сильнее Швейцарии (счёт — 9:6), Молдовы (8:0) и Франции (6:3). Суперфинал Евролиги проходит в Альгере (Италия) и завершится 15 сентября.