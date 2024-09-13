Тренер сборной России по синхронному плаванию: готовимся к Олимпиаде в Лос-Анджелесе

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала о старте подготовки в новом олимпийском цикле. По словам специалиста, работа ведётся с прицелом на Игры-2028 в Лос-Анджелесе (США).

— Мы уже больше месяца работаем. Светлана Колесниченко пока отдыхает, Майя Дорошко тренируется с Татьяной Гайдай. К первому старту — Кубку федерации, который пройдёт в декабре, — мы выучили две программы дуэтов, которые показывали на Играх БРИКС. Теперь мы всё переделываем под новые правила, которые уже вступили в силу. Там очень много изменений, всё по-другому стоит, появились элементы, которых не было в таблице сложности. Работы много. Не унываем.

— Пока Светлана отдыхает, они в этом составе выступят в дуэте на Кубке федерации?

— Да, Татьяна у нас была третьей, логично было бы, чтобы она подменила Свету в момент её отдыха. Планируем показывать две программы, если успеем. Бывают и болезни, разные обстоятельства, а тут мы готовимся не полгода, как привыкли. Технический дуэт при этом совсем новый. В сыром виде показывать не хочется. Так что мы работаем. Готовимся к следующей Олимпиаде, — приводит слова Данченко «Матч ТВ».