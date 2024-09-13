Китайские власти призвали не политизировать спорт

Китай призвал не политизировать спорт и одинаково относиться к спортсменам всех стран. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Китая Мао Нин.

«Китай всегда строго соблюдал Всемирный антидопинговый кодекс и придерживался позиции нулевой терпимости к употреблению допинга. Я также хотела бы подчеркнуть, что вопросы спорта не должны политизироваться, к спортсменам всех стран должно быть равное отношение, также следует действительно поддерживать среду честных соревнований», — приводит слова Мао Нин «РИА Новости Спорт».

В январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, которые показали наличие в их организмах запрещённого препарата триметазидина, но не были отстранены от Олимпиады-2020.