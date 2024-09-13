Скандальной американской гимнастке Джордан Чайлз вручили бронзовые часы на премии VMA

Американская гимнастка Джордан Чайлз получила бронзовые часы, похожие на медаль, на сцене музыкальной премии MTV VMA 2024 в Нью-Йорке (США). Чайлз, получившая известность благодаря судейскому скандалу на Олимпиаде-2024, была одной из ведущих мероприятия.

Подарок спортсменке вручил рэпер Flavor Flav. Он также пообещал выплатить Чайлз призовые, полагающиеся за бронзовую медаль Олимпийских игр — 2024.

Напомним, во время олимпийских соревнований по спортивной гимнастике произошёл неприятный инцидент. Судьи пересмотрели оценку Чайлз по вольным упражнениям и выставили балл выше, что позволило ей подняться с пятого места на третье и сдвинуть румынку Ану Барбосу с пьедестала почёта, забрав у неё бронзу.

Спортивный арбитражный суд (СAS) частично удовлетворил заявление, которое было подано Национальным олимпийским комитетом (НОК) Румынии по пересмотру результатов соревнований по спортивной гимнастике в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Париже, вернув бронзовую медаль Ане Барбосу.