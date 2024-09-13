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«Это не о медали. Это о цвете моей кожи». Джордан Чайлз — об отобранной бронзе Олимпиады

«Это не о медали. Это о цвете моей кожи». Джордан Чайлз — об отобранной бронзе Олимпиады
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Американская гимнастика Джордан Чайлз эмоционально высказалась о скандальном процессе перераспределения медалей на Олимпийских играх — 2024, заявив, что причиной тому стал цвет её кожи.

«Самое главное, что у меня отняли, — это признание того, кем я являюсь. Для меня всё, что произошло, — это не о медали. Это о цвете моей кожи. О том, что были вещи, которые привели к этому положению в качестве спортсменки. И я почувствовала, что всего лишилась. Я снова потеряла любовь к спорту. Меня действительно оставили в неведении».

Я следовала правилам. Мой тренер следовал правилам. Мы делали всё, что было абсолютно правильно. Поэтому, оставшись в неведении, я чувствую, что они отняли всё это и пытались назвать это словом «гимнастика», — приводит слова Чайлз СNN.

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