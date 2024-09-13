РУСАДА не испытывает проблем в общении с ВАДА из-за задержки выплат взносов

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не испытывает проблем во взаимодействии со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) из-за задержки в выплате ежегодных членских взносов.

«Ежегодный взнос в ВАДА выплачивает министерство спорта России, РУСАДА к этому не имеет отношения. Мы также оплачиваем некоторые счета и делаем это своевременно. Например, суммы, которые были определены Спортивным арбитражным судом, и расходы по текущей деятельности агентства. Да, ограничения в части перевода денежных средств сейчас только усиливаются, но мы находим способы оплаты всех счетов.

Никаких проблем в общении с коллегами из ВАДА из-за задержки выплаты взносов мы не испытываем. У нас хорошие партнёрские отношения, мы получаем помощь по всем вопросам, которые у нас возникают в ходе нашей операционной деятельности. Всё так же советуемся, общаемся и отправляем детальные ежемесячные отчёты», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Размер взноса России в ВАДА на 2023 год составлял $ 1 267 023, из которых выплачено $ 53 237, что составляет 4,2% от всей суммы.