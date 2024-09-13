Магнус Карлсен избежал поражения за опоздание на Олимпиаде благодаря фотографу

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен на всемирной шахматной Олимпиаде в Будапеште опоздал на партию на 11 минут из-за проблем с транспортом и чуть не получил техническое поражение.

Фотограф Мария Емельянова специально ждала норвежцев вместе с их лидером, чтобы сделать несколько снимков. В итоге вся сборная Норвегии, кроме Карлсена, пришла вовремя. Он поехал на велосипеде и попал под дождь. Емельянова, заметив это, помогла Карлсену попасть в игровой зал. Норвежец выиграл свою партию у колумбийского гроссмейстера Роберто Гарсии. Об этом сообщаетсся в телеграм-канале «Левитов в шахматах».

Правила шахматной Олимпиады предусматривают, что, если игрок не появляется в игровом зале в течение 15 минут с начала раунда (так называемое время ожидания), он будет вынужден уступить в игре.