«Мы бы в Париже у всех выиграли». Данченко — о синхронном плавании на Олимпиаде

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала, смотрела ли Олимпиаду в Париже.

— Смотрели Олимпиаду?

— И дуэты, и группы. Могу сказать, что только Китай показал чистоту прежнего синхронного плавания, синхронность, натянутые ноги, шпагаты. То, что лежит в основе нашего вида спорта. Понравилась акробатическая группа у сборной США. Считаю, что на Олимпийских играх нужно было оставить прежнее расписание, когда сначала были дуэты, а потом группы. Те, кто отпахал в группах на полную, были в дуэтах просто мёртвые, это было видно невооруженным взглядом. Сложность у всех на максимальном уровне человеческих возможностей, и после выступления в группах спортсменкам из дуэтов было невероятно сложно.

В итоге по качеству выступления в дуэтах было всё печально. Мы сидели с Леной (Вороновой) и смотрели друг на друга вытаращенными глазами. Даже говорить в этом случае друг другу ничего не надо. И так всё понятно. Немой вопрос во взгляде: «А что это?» Непонятно, зачем взяли такую заоблачную сложность гречанки и канадки, у китаянок сложность была гораздо ниже, но они выиграли за счёт исполнения, потому что не падали ниже колена. Было ощущение, что несколько стран знали, что обнулять оценку за мелкие недокруты в гибридах не будут. На чемпионатах мира за это наказывали, это серьёзно сказывалось на итоговом результате. На Олимпиаде этого не было, если только не случалось грубого «асинхрона», когда спортсменки просто сбивались и путались в связках, которые сейчас очень похожи друг на друга.

Более или менее интересные и насыщенные дуэты были у Нидерландов и Великобритании, а австрийки, чемпионки мира, будучи фаворитками, к сожалению, кажется, перегорели. При том что они не выступали в группе и были свежими. Я давно у них не видела такого несинхронного дуэта, лет пять минимум. В последнее время они отличались сложностью, синхронностью, высотой. Мы были уверены, что они будут биться за медали, но как упали с технического дуэта, так и всё. Так что я сделала вывод, что мы бы в Париже у всех выиграли, — приводит слова Данченко «Матч ТВ».