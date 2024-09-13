Гандболистки ЦСКА обыграли «Кубань» во 2-м туре чемпионата России

Женский гандбольный клуб ЦСКА победил краснодарскую «Кубань» со счётом 30:24 (18:12) в матче 2-го тура чемпионата России — 2024/2025.

Самым результативным игроком встречи стала левая полусредняя «Кубани» Алина Кишко, забросившая семь мячей. Армейские гандболистки Виктория Шамановская и Екатерина Ильина забили по шесть голов.

Это вторая подряд победа армейской команды в женской Суперлиге. В 1-м туре они разгромили ижевский «Университет» — 43:15. «Кубань» в стартовом матче чемпионата сыграла вничью с волгоградским «Динамо-Синара» (24:24).

Чемпионат России. Женщины, 2-й тур

ЦСКА — «Кубань» — 30:24 (18:12) (Шамановская, Е. Ильина — по 6; Ан. Лебедева — 5).