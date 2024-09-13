Ярослава Магучих третий раз подряд завоевала титул Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту

Украинская легкоатлетка, чемпионка Олимпийских игр 2024 года Ярослава Магучих завоевала третий титул Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту с результатом 1,97 м.

Второе место заняла австралийка Никола Олислагерс, а тройку лидеров замкнула Ирина Геращенко из Украины (1,92).

22-летняя Магучих является мировой рекордсменкой в прыжках в высоту. В 2024 году ей покорилась высота 2,10 м. В 2023 году Ярослава впервые стала чемпионкой мира, в Токио-2020 она была бронзовым призёром.

Ранее бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, выступающая за Кипр, прокомментировала неоднозначные комментарии украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих. Ранее Магучих заявила, что не будет контактировать с Еленой, назвав её «пророссийской» и добавив, что она ей «патлы повырывает».