Якоб Ингебригтсен выиграл в финале Бриллиантовой лиги на дистанции 1500 м

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен выиграл в финале Бриллиантовой лиги на дистанции 1500 м среди мужчин с результатом 3.30,37.

Второе место занял кениец Тимоти Черуйот с результатом 3.30.93, а Коул Хокер из США показал третье лучшее время — 3.30.94.

Главный соперник Ингебригтсена Джош Керр не участвовал в пятничной финальной гонке в Бельгии. На прошлой неделе в Цюрихе он финишировал лишь пятым и решил отказаться от гонки в Брюсселе.

На Олимпиаде в Париже Игнебригтсен на дистанции 1500 м занял лишь четвёртое место с рехультатом 3.28,24. Победителем на этой дистанции с олимпийским рекордом стал Коул Хокер. Он преодолел дистанцию за 3.27,65.