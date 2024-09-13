Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Возможно». Ингебригтсен — об участии в Копенгагенском полумарафоне — Citius Mag

«Возможно». Ингебригтсен — об участии в Копенгагенском полумарафоне — Citius Mag
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен рассказал, примет ли участие полумарафоне в Копенгагене.

«Я несколько лет вынашивал идею пробежаться там. Но не было возможности. Если бы решил сделать это сейчас, то это не лучшая отправная точка. Если буду чувствовать себя хорошо, тогда возможно», — приводит слова Ингебригтсена NRK.

Якоб Ингебригтсен выиграл в финале Бриллиантовой лиги на дистанции 1500 м среди мужчин с результатом 3.30,37. Второе место занял кениец Тимоти Черуйот с результатом 3.30.93, а Коул Хокер показал третье лучшее время — 3.30.94.

Главный соперник Ингебригтсена Джош Керр не участвовал в пятничной финальной гонке в Бельгии. На прошлой неделе в Цюрихе он финишировал лишь пятым и решил отказаться от гонки в Брюсселе.

Материалы по теме
Якоб Ингебригтсен выиграл в финале Бриллиантовой лиги на дистанции 1500 м
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android