«Возможно». Ингебригтсен — об участии в Копенгагенском полумарафоне — Citius Mag

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен рассказал, примет ли участие полумарафоне в Копенгагене.

«Я несколько лет вынашивал идею пробежаться там. Но не было возможности. Если бы решил сделать это сейчас, то это не лучшая отправная точка. Если буду чувствовать себя хорошо, тогда возможно», — приводит слова Ингебригтсена NRK.

Якоб Ингебригтсен выиграл в финале Бриллиантовой лиги на дистанции 1500 м среди мужчин с результатом 3.30,37. Второе место занял кениец Тимоти Черуйот с результатом 3.30.93, а Коул Хокер показал третье лучшее время — 3.30.94.

Главный соперник Ингебригтсена Джош Керр не участвовал в пятничной финальной гонке в Бельгии. На прошлой неделе в Цюрихе он финишировал лишь пятым и решил отказаться от гонки в Брюсселе.