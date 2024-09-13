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Арман Дюплантис одержал победу в финале Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом

Арман Дюплантис одержал победу в финале Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом
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Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом шведский легкоатлет Арман Дюплантис завоевал в Брюсселе четвёртый трофей Бриллиантовой лиги с результатом 6,11 м.

Вторым стал Эммануил Каралис из Греции с результатом 5,82 м. Третье место поделили бельгиец Бен Бродерс и серебряный призёр Олимпийских игр из США Сэм Кендрикс. Оба мужчины также покорили высоту 5,82 м, но допустили по одной неудачной попытке ранее.

Дюплантису 24 года. Он также является двукратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы. Помимо этого, на его счету серебро мирового первенства. Арман выиграл соревнования в прыжках с шестом у мужчин на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Для 24-летнего Дюплантиса это второе золото Игр, первое он завоевал в Токио-2020, взяв высоту 6,02 м.

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