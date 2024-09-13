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«Буду пить хорошее бельгийское пиво!» Дюплантис — о победе в финале Бриллиантовой лиги

«Буду пить хорошее бельгийское пиво!» Дюплантис — о победе в финале Бриллиантовой лиги
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Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом шведский легкоатлет Арман Дюплантис прокомментировал победу в финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

«Мои ноги сегодня чувствовали себя ужасно, и я просто очень устал. Это была сумасшедшая пара недель: забег против Карстена (Вархольма), а затем прыжки на следующий день. Это отняло у меня гораздо больше сил, чем ожидал. Показал хороший результат, 6,11 м, но мировой рекорд не должен был быть сегодня. Нелегко каждый раз добиваться большего. Всё должно складываться вместе. У меня было несколько хороших прыжков, и я очень рад этому. Теперь пришло время отпраздновать мой прекрасный сезон: сегодня точно буду пить хорошее бельгийское пиво!» — приводит слова Дюплантиса Olympics.com.

Напомним, Арман Дюплантис выиграл на дистанции 100 м в товарищеском забеге с чемпионом Игр в Токио на дистанции 400 м с барьерами норвежецем Карстеном Вархольмом. Результат Дюплантиса — 10.37, а время Вархольма — 10.47. Дюплантис и Вархольм договорились посоревноваться друг с другом на пресс-конференции в 2023 году.

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