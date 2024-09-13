Чемпионка ОИ-2024 Жюльен Альфред: никто не помнит времени, но все помнят ваши титулы

Олимпийская чемпионка из Сент-Люсии Жюльен Альфред прокомментировала победу в финале Бриллиантовой лиги на дистанции 100 м среди женщин.

«Это очень много значит для меня. Хороший финал, чтобы закончить сезон и доказать себе, что я принадлежу к числу великих спортсменов. Никто не помнит времени, если честно, но все помнят ваши титулы», — приводит слова Альфред olympics.com.

Второе место заняла британская спортсменка Дина Эшер-Смит (10,92), а тройку лидеров замкнула ивуарийская легкоатлетка Мари-Жозе Та Лу Смит (11,05). Серебряный призёр Олимпиады-2024, чемпионка мира американская легкоатлетка Ша'Карри Ричардсон заняла восьмое место с результатом 11,23.

Жюльен Альфред выиграла финальный забег на 100 м на Олимпийских играх 2024 года. Её результат — 10,72. Это первая медаль страны на соревнованиях.