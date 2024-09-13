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Сидни Маклафлин выиграла в специальном пригласительном забеге Бриллиантовой лиги

Сидни Маклафлин выиграла в специальном пригласительном забеге Бриллиантовой лиги
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Трёхкратная победительница Олимпийских игр и чемпионатов мира американская легкоатлетка Сидни Маклафлин выиграла в специальном пригласительном женском забеге на 400 м Бриллиантовой лиги с результатом 49,11.

Второе место заняла ямайская спортсменка Стейси-Энн Уильямс с результатом 50,53. Андреа Миклос из Румынии заняла третье место с результатом 51,16.

Напомним, Сидни Маклафлин не смогла попасть в финал Бриллиантовой лиги, поскольку не приняла участие в достаточном количестве забегов в течение сезона. В субботу, 14 сентября, она должна снова побежать в специальном пригласительном забеге на дистанции 200 м.

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