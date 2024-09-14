«Всё ещё учусь». Маклафлин — о победе в пригласительном забеге Бриллиантовой лиги

Трёхкратная победительница Олимпийских игр и чемпионатов мира американская легкоатлетка Сидни Маклафлин прокомментировала победу в специальном пригласительном забеге на 400 м Бриллиантовой лиги.

«Публика была потрясающая. Атмосфера была наэлектризована. Просто рада быть здесь и получить этот опыт. Я бы с удовольствием бежала быстрее. Думаю, что холод определенно сыграл свою роль сегодня, я это чувствовала. Просто рада быть здоровой и, надеюсь, пробежать 200 м завтра.

Всё ещё учусь этому. Это очень отличается от барьерного бега. Каждая гонка — это просто попытка разобраться и стать лучше. Мне придется вернуться и посмотреть свой забег, чтобы понять, что я сделала правильно, а что нет», — приводит слова Маклафлин olympics.com.

Напомним, Сидни Маклафлин не смогла попасть в финал Бриллиантовой лиги, поскольку не приняла участие в достаточном количестве забегов в течение сезона. В субботу, 14 сентября, она должна снова побежать в специальном пригласительном забеге на дистанции 200 м.