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«Могла быть захватывающая гонка». Маклафлин — о неучастии в финале Бриллиантовой лиги

«Могла быть захватывающая гонка». Маклафлин — о неучастии в финале Бриллиантовой лиги
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Трёхкратная победительница Олимпийских игр и чемпионатов мира американская легкоатлетка Сидни Маклафлин призналась, что разочарована отсутствием возможности посоревноваться в финале Бриллиантовой лиги.

«У меня было впечатление, что могу участвовать. К сожалению, этого не произошло, но правила есть правила, так что я всё понимаю. Счастлива быть здесь. Думаю, что это была бы захватывающая гонка, но мне придётся подождать и надеяться, что в будущем у меня будет такая возможность», — приводит слова Маклафлин olympics.com.

Напомним, Сидни Маклафлин не смогла попасть в финал Бриллиантовой лиги, поскольку не приняла участия в достаточном количестве забегов в течение сезона. В субботу, 14 сентября, она должна снова побежать в специальном пригласительном забеге на дистанции 200 м.

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