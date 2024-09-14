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Британец Чарли Добсон выиграл 400 м в финале Бриллиантовой лиги, опередив Кирани Джеймса

Британец Чарли Добсон выиграл 400 м в финале Бриллиантовой лиги, опередив Кирани Джеймса
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Британский бегун Чарли Добсон стал победителем финала Бриллиантовой лиги на дистанции 400 м с результатом 44,49.

Второе место занял олимпийский чемпион и победитель первенства мира Кирани Джеймс из Гренады (44,63), а тройку лидеров замкнул замбийский легкоатлет Музала Самуконга (44,69). Четвёртым финишировал олимпийский чемпион 2020 года и многократный чемпион мира в эстафете 4×400 м Вернон Норвуд из США, показавший время 44,78.

Бриллиантовая лига — 2024. Финал

Мужчины, 400 м

  1. Чарли Добсон (Великобритания) — 44,49.
  2. Кирани Джеймс (Гренада) — 44,63.
  3. Музала Самуконга (Замбия) — 44,69.
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