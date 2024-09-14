Британец Чарли Добсон выиграл 400 м в финале Бриллиантовой лиги, опередив Кирани Джеймса

Британский бегун Чарли Добсон стал победителем финала Бриллиантовой лиги на дистанции 400 м с результатом 44,49.

Второе место занял олимпийский чемпион и победитель первенства мира Кирани Джеймс из Гренады (44,63), а тройку лидеров замкнул замбийский легкоатлет Музала Самуконга (44,69). Четвёртым финишировал олимпийский чемпион 2020 года и многократный чемпион мира в эстафете 4×400 м Вернон Норвуд из США, показавший время 44,78.

Бриллиантовая лига — 2024. Финал

Мужчины, 400 м