Кубок мира по футзалу — 2024: расписание матчей 14 сентября
Сегодня, 14 сентября, стартует мужской Кубок мира по футзалу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня на турнире в Узбекистане.
Кубок мира по футзалу. Расписание матчей 14 сентября
Группа В
- 13:00 мск. Хорватия — Таиланд
- 15:30 мск. Бразилия — Куба.
Группа А
- 15:30 мск. Парагвай — Коста-Рика
- 18:00 мск. Узбекистан — Нидерланды.
Чемпионат мира по футзалу пройдёт с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
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