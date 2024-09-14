Кубок мира по футзалу — 2024: расписание матчей 14 сентября

Сегодня, 14 сентября, стартует мужской Кубок мира по футзалу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня на турнире в Узбекистане.

Кубок мира по футзалу. Расписание матчей 14 сентября

Группа В

13:00 мск. Хорватия — Таиланд

15:30 мск. Бразилия — Куба.

Группа А

15:30 мск. Парагвай — Коста-Рика

18:00 мск. Узбекистан — Нидерланды.

Чемпионат мира по футзалу пройдёт с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.