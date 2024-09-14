Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кубок мира по футзалу — 2024: расписание матчей 14 сентября

Кубок мира по футзалу — 2024: расписание матчей 14 сентября
Комментарии

Сегодня, 14 сентября, стартует мужской Кубок мира по футзалу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня на турнире в Узбекистане.

Кубок мира по футзалу. Расписание матчей 14 сентября

Группа В

  • 13:00 мск. Хорватия — Таиланд
  • 15:30 мск. Бразилия — Куба.

Группа А

  • 15:30 мск. Парагвай — Коста-Рика
  • 18:00 мск. Узбекистан — Нидерланды.

Чемпионат мира по футзалу пройдёт с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

Материалы по теме
Чемпионат мира по футзалу стартует без сборной России. А кто главный претендент на победу?
Чемпионат мира по футзалу стартует без сборной России. А кто главный претендент на победу?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android