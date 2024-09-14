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Кубок мира по футзалу — 2024: составы групп на турнире в Узбекистане

Кубок мира по футзалу — 2024: составы групп на турнире в Узбекистане
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Сегодня, 14 сентября, стартует мужской Кубок мира по футзалу — 2024. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами групп на чемпионате мира в Узбекистане.

Группа A: Узбекистан, Нидерланды, Парагвай, Коста-Рика.

Группа B: Бразилия, Куба, Хорватия, Таиланд.

Группа C: Аргентина, Украина, Афганистан, Ангола.

Группа D: Испания, Казахстан, Новая Зеландия, Ливия.

Группа E: Португалия, Панама, Таджикистан, Марокко.

Группа F: Иран, Венесуэла, Гватемала, Франция.

Чемпионат мира по футзалу пройдёт с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

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