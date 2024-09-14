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«Теперь я могу поехать на любые соревнования». Юлия Ефимова получила шенгенскую визу

«Теперь я могу поехать на любые соревнования». Юлия Ефимова получила шенгенскую визу
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Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова сообщила, что получила шенгенскую визу.

«Так что теперь я могу поехать на любые соревнования, путешествовать по Европе. Жду приглашений», — сказала Ефимова в социальной сети.

Фото: Из личного архива Юлии Ефимовой

Напомним, в июне 2024-го Ефимова получила нейтральный статус, который позволял ей отобраться на ОИ-2024 в Париже (Франция). Ради выполнения олимпийского норматива Ефимова принимала участие в национальном чемпионате Багамских островов, однако показать необходимый результат ей не удалось. Ранее она заявляла, что планирует завершить карьеру в конце этого года.

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