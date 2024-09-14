«Теперь я могу поехать на любые соревнования». Юлия Ефимова получила шенгенскую визу

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова сообщила, что получила шенгенскую визу.

«Так что теперь я могу поехать на любые соревнования, путешествовать по Европе. Жду приглашений», — сказала Ефимова в социальной сети.

Фото: Из личного архива Юлии Ефимовой

Напомним, в июне 2024-го Ефимова получила нейтральный статус, который позволял ей отобраться на ОИ-2024 в Париже (Франция). Ради выполнения олимпийского норматива Ефимова принимала участие в национальном чемпионате Багамских островов, однако показать необходимый результат ей не удалось. Ранее она заявляла, что планирует завершить карьеру в конце этого года.