Легкоатлетка Дина Эшер-Смит: Париж-2024 был для меня разочарованием

Трёхкратный призёр Олимпийских игр в эстафете британская легкоатлетка Дина Эшер-Смит поделилась впечатлениями от прошедшего сезона, а также вспомнила неудачное выступление на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). На дистанции 100 м британка не отобралась даже в финальный забег.

«Париж был для меня разочарованием. Там я была в лучшей форме, но мы точно знаем, что было сделано неправильно. Так что я просто смогла быстро это исправить, и очень рада, что смогла это сделать. Это отстой, но я была рада исправиться. Так что, за исключением одного дня, был хороший год», — приводит слова Эшер-Смит Sportskeeda.

В финале Бриллиантовой лиги Дина Эшер-Смит заняла второе место.