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«Не прекращайте учиться!» Трёхкратная чемпионка Парижа-2024 Томас — о секрете успеха

«Не прекращайте учиться!» Трёхкратная чемпионка Парижа-2024 Томас — о секрете успеха
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Трёхкратная олимпийская чемпионка 2024 года американская легкоатлетка Габриэль Томас назвала образование основой своего успеха.

«Я всегда говорю, что образование было моей основой успеха. Оно открывает двери и даёт нам силы следовать за своими мечтами. Оставайтесь любознательными, оставайтесь целеустремлёнными и никогда не прекращайте учиться!» — написала Томас на своей странице в соцсети Х.

27-летняя Томас закончила Гарвардский университет по профилю «нейробиология и глобальное здравоохранение». В 2023 году легкоатлетка получила степень магистра в общественном здравоохранении в Центре медицинских наук Техасского университета.

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