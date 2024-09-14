Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Якоб Ингебригтсен пробежит полумарафон в Копенгагене 15 сентября

Якоб Ингебригтсен пробежит полумарафон в Копенгагене 15 сентября
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен пробежит полумарафон в Копенгагене (Дания) в воскресенье, 15 сентября. Эту информацию подтвердила пресс-служба соревнований на своей странице в соцсетях.

«Кто-то услышал, что на этих выходных стоит быть в Копенгагене… Добро пожаловать, Якоб!» — гласит сообщение.

Вчера, 14 сентября, Якоб Ингебригтсен выиграл в финале Бриллиантовой лиги на дистанции 1500 м среди мужчин с результатом 3.30,37. Второе место занял кениец Тимоти Черуйот с результатом 3.30.93, а Коул Хокер показал третье лучшее время — 3.30.94.

Материалы по теме
Якоб Ингебригтсен выиграл в финале Бриллиантовой лиги на дистанции 1500 м
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android