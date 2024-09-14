РУСАДА предложило ввести уроки чистого спорта в общеобразовательных школах

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась о введении уроков чистого спорта в общеобразовательных учебных учреждениях.

«Несмотря на колоссальную образовательную работу, которую ежегодно проделывает РУСАДА, мы нуждаемся в помощи представителей образовательных организаций. Необходимо перейти от слов к делу и вводить уроки, посвящённые чистому спорту, которые должны проходить в рамках уроков физкультуры в общеобразовательных школах. Уверена, что не только в спортшколах должна доноситься до детей информация о том, что такое чистый спорт и как ведётся борьба с обманщиками в спорте», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Ранее РУСАДА разработало серию материалов для детей и подростков, а также методические рекомендации для руководителей органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования.