Глава РЖД стал кандидатом на пост президента объединённой Федерации гимнастики

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщил о выдвижении кандидатуры генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозёрова на пост главы объединённой Федерации гимнастики России.

«Мы давно знакомы с Олегом Валентиновичем, работали вместе на сложнейшем проекте по модернизации Восточного полигона железных дорог. Знаю его как опытного управленца и неравнодушного к спорту человека. РЖД очень много вкладывает в развитие социальной инфраструктуры, в том числе спортивной. Поэтому министерство окажет всецелую поддержку предстоящей 1 октября учредительной конференции объединённой Федерации гимнастики России, а также в разработке нормативной базы в соответствии с вызовами времени», — приводит слова Михаила Дегтярёва «РИА Новости».

Ранее руководящие органы федераций спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики России и спортивной аэробики России и Всероссийской федерации художественной гимнастики приняли решение объединиться в одну организацию.