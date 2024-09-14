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Регбисты «Енисей-СТМ» обыграли «Локомотив-Пенза» в первом матче 1/2 финала ЧР

Регбисты «Енисей-СТМ» обыграли «Локомотив-Пенза» в первом матче 1/2 финала ЧР
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Красноярский «Енисей-СТМ» одержал гостевую победу над командой «Локомотив-Пенза» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России по регби. Матч завершился со счётом 26:10 (7:10) в пользу красноярцев.

PARI Чемпионат России . 1/2 финала
14 сентября 2024, суббота. 13:30 МСК
Локомотив
Пенза
Окончен
10 : 26
Енисей-СТМ
Красноярск

В первой половине встречи сильнее были пензенские регбисты, выигравшие тайм со счётом 10:7, но во втором отрезке хозяева не набрали ни одного очка. Ответная игра состоится 22 сентября в Красноярске.

В воскресенье, 15 сентября, свой первый матч в 1/2 финала проведут «Красный Яр» (Красноярск) и казанская «Стрела-Ак Барс».

Чемпионат России — 2024. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч:

«Локомотив-Пенза» — «Енисей-СТМ» — 10:26 (10:7).

Попытки: Хлутков (5-я минута) — Эстерхейзен (18), Михальцов (45), Герасимов (51), Магомедов (74).

Реализации: Янюшкин (6) — Гайсин (19, 52, 75).

Штрафные: Янюшкин (25) — нет.

Жёлтые карточки: де Вит (17) — нет.

Турнирная сетка плей-офф чемпионата России
Календарь плей-офф чемпионата России
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