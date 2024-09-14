Сегодня, 14 сентября, прошёл первый соревновательный день мужского чемпионата мира по футзалу 2024 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня на турнире в Узбекистане.

Результаты матчей чемпионата мира по футзалу 14 сентября:

Группа В

Хорватия — Таиланд — 1:2 (0:1, 1:1);

Бразилия — Куба — 10:0 (4:0, 6:0).

Группа А

Парагвай — Коста-Рика — 5:2 (3:2, 2:0);

Узбекистан — Нидерланды 3:3 (1:1, 2:2).

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.