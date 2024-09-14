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«Чеховские медведи» обыграли «Саратов» в матче гандбольной Суперлиги

«Чеховские медведи» обыграли «Саратов» в матче гандбольной Суперлиги
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Сегодня, 14 сентября, на домашней арене во Дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова гандбольный клуб из подмосковного Чехова «Чеховские медведи» принимал «СГАУ-Саратов». Итог встречи — 39:29 (17:16) в пользу хозяев.

«То, что мы почти 50 минут играли так, как сегодня, против команды, у которой отсутствовала половина состава, — очень плохо. Причину такого тяжёлого входа в сезон объяснить сложно. Мы пока не выдаём тот уровень, который должны показывать. Будем стараться и работать над ошибками, чтобы дальше были более удачные встречи», — сказал линейный «Чеховских медведей» Виктор Фурцев.

Именно Виктор Фурцев стал самым результативным игроком в составе хозяев: он отправил 10 мячей в ворота соперника.

Следующий матч «Чеховские медведи» проведут на выезде. Уже через четыре дня, 18 сентября, подмосковные гандболисты сыграют в Уфе против местного «Акбузата».

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