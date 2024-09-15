Чемпионат мира по футзалу: расписание встреч на 15 сентября

Сегодня, 15 сентября, пройдёт второй соревновательный день мужского чемпионата мира по футзалу 2024 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня на турнире в Узбекистане.

Чемпионат мира по футзалу. Мужчины. Расписание на 15 сентября

Группа D

13:00 мск — Новая Зеландия — Ливия

15:30 мск — Испания — Казахстан

Группа С

15:30 мск — Афганистан — Ангола

18:00 мск — Аргентина — Украина

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.