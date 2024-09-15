Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Якоб Ингебригтсен остановился на 10 км полумарафона, но продолжил гонку

Якоб Ингебригтсен остановился на 10 км полумарафона, но продолжил гонку
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен остановился по ходу полумарафона в Копенгагене (Дания) после преодолённых 10 км дистанции, однако после минутной передышки продолжил гонку в небыстром темпе. На момент написания новости забег продолжается.

23-летний норвежец проводит первый полумарафон в своей карьере. Двумя днями ранее, 14 сентября, Якоб Ингебригтсен выиграл в финале Бриллиантовой лиги на дистанции 1500 м среди мужчин с результатом 3.30,37. Второе место занял кениец Тимоти Черуйот с результатом 3.30.93, а Коул Хокер показал третье лучшее время — 3.30.94.

Материалы по теме
Якоб Ингебригтсен выиграл в финале Бриллиантовой лиги на дистанции 1500 м
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android