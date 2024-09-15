Якоб Ингебригтсен остановился на 10 км полумарафона, но продолжил гонку

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен остановился по ходу полумарафона в Копенгагене (Дания) после преодолённых 10 км дистанции, однако после минутной передышки продолжил гонку в небыстром темпе. На момент написания новости забег продолжается.

23-летний норвежец проводит первый полумарафон в своей карьере. Двумя днями ранее, 14 сентября, Якоб Ингебригтсен выиграл в финале Бриллиантовой лиги на дистанции 1500 м среди мужчин с результатом 3.30,37. Второе место занял кениец Тимоти Черуйот с результатом 3.30.93, а Коул Хокер показал третье лучшее время — 3.30.94.