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Двукратный олимпийский чемпион Якоб Ингебригтсен занял 34-е место в полумарафоне

Двукратный олимпийский чемпион Якоб Ингебригтсен занял 34-е место в полумарафоне
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Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен занял 34-е место в полумарафоне в Копенгагене (Дания). Он преодолел дистанцию за 1:03.13.

Норвежец остановился по ходу забега после преодолённых 10 км дистанции, однако после минутной передышки продолжил гонку в небыстром темпе. 23-летний спортсмен впервые пробежал полумарафон.

Двумя днями ранее, 14 сентября, Якоб Ингебригтсен выиграл в финале Бриллиантовой лиги на дистанции 1500 м среди мужчин с результатом 3.30,37. Второе место занял кениец Тимоти Черуйот с результатом 3.30.93, а Коул Хокер показал третье лучшее время — 3.30.94.

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