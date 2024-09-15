Регбисты «Стрелы» обыграли «Красный Яр» в первом матче 1/2 финала ЧР

Регбийный клуб «Стрела» из Казани одержал гостевую победу над красноярским клубом «Красный Яр» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России по регби со счётом 45:38 (24:21, 21:17).

Второй матч команд состоится 21 сентября в Казани.

Чемпионат России — 2024. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч:

«Стрела» — «Красный Яр» — 45:38 (25:21, 21:17).

Ранее красноярский «Енисей-СТМ» одержал гостевую победу над командой «Локомотив-Пенза» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России по регби. Матч завершился со счётом 26:10 (7:10) в пользу красноярцев. Ответная игра состоится 22 сентября в Красноярске.